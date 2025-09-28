Вибухи в Одеській області пролунали під час атаки дронами на цивільну інфраструктуру у Білгород-Дністровському.

Про це повідомили очільник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер та місцева обласна прокуратура.

Вибухи в Одеській області 28 вересня: що відомо

У ніч проти 28 вересня ворог вдарив по промисловому об’єкту у місті Білгород-Дністровський Одеської області.

Внаслідок вибуху в Одеській області зруйновано цех і склад готової продукції винного заводу.

Робочу зміну з 50 працівників вдалося евакуювати з підприємства.

На заводі виникла пожежа, яку вогнеборці ліквідували.

Також пошкоджено дах та скління приватного будинку, що розташований поруч із підприємством.

Варто зазначити, що у місті Білгород-Дністровський працює винний завод Akkerman, імовірно, він і став мішенню армії РФ.

За уточненою інформацією, минулося без постраждалих серед цивільного населення та працівників заводу.

За фактом вибухів в Одеській області розпочато досудове розслідування за фактами вчинення воєнних злочинів (ч. 1 ст. 438 КК України).

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 313-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Фото: Олег Кіпер

