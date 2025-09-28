Вибухи у Білгороді-Дністровському: ворог атакував винний завод, зруйновано цех і склад
Вибухи в Одеській області пролунали під час атаки дронами на цивільну інфраструктуру у Білгород-Дністровському.
Про це повідомили очільник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер та місцева обласна прокуратура.
Вибухи в Одеській області 28 вересня: що відомо
У ніч проти 28 вересня ворог вдарив по промисловому об’єкту у місті Білгород-Дністровський Одеської області.
Внаслідок вибуху в Одеській області зруйновано цех і склад готової продукції винного заводу.
Робочу зміну з 50 працівників вдалося евакуювати з підприємства.
На заводі виникла пожежа, яку вогнеборці ліквідували.
Також пошкоджено дах та скління приватного будинку, що розташований поруч із підприємством.
Варто зазначити, що у місті Білгород-Дністровський працює винний завод Akkerman, імовірно, він і став мішенню армії РФ.
За уточненою інформацією, минулося без постраждалих серед цивільного населення та працівників заводу.
За фактом вибухів в Одеській області розпочато досудове розслідування за фактами вчинення воєнних злочинів (ч. 1 ст. 438 КК України).
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 313-ту добу.
Фото: Олег Кіпер