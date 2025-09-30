Вранці 30 вересня РФ обстріляла місто Бобровиця Ніжинського району Чернігівської області – внаслідок пошкодження об’єкта енергетичної інфраструктури без світла нині понад 26 тис. абонентів.

Про це повідомили в Чернігівобленерго.

Бобровиця без світла після удару БпЛА

– Сьогодні зранку під ворожим ударом опинилася Бобровиччина. Пошкоджено об’єкт енергетичної інфраструктури. Без електропостачання понад 26 тис. абонентів у місті Бобровиця та прилеглих населених пунктах, – розповіли енергетики.

Ремонтні бригади вже працюють над відновленням електропостачання, проте це відбуватиметься з урахуванням безпекової ситуації.

Керівник ОВА В’ячеслав Чаус зауважив, що Ніжинський район атакували безпілотники, попередньо, Герані.

За його словами, на місцях влучань спалахнули пожежі, які наразі вже ліквідовано.

– Був приліт по обʼєкту енергетичної інфраструктури. Більше 26 тис. абонентів у Бобровиці і прилеглих населених пунктах – без електропостачання. Енергетики вже працюють – відновлювальні роботи тривають, – додав він.

Загалом за добу окупанти 20 разів атакували Чернігівщину: вибухи гриміли в 13 населених пунктах. Окрім Ніжинщини, під ударом опинилися Корюківський та Новгород-Сіверський райони.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 315-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

