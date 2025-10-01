Росія обстріляла житловий квартал Балаклеї на Харківщині: є загиблі та поранені
РФ завдала ракетного удару по житловому кварталу міста Балаклія Харківської області, є загибла та постраждалі.
Ввечері 1 жовтня РФ завдала удару по центральній частині міста Балаклія, повідомляє ДСНС України. Ракета влучила в землю біля житлової п’ятиповерхівки. Внаслідок вибуху сталася пожежа: горіли квартира на 5 поверсі будинку та легкові автомобілі.
За попередніми даними, загинула 70-річна жінка, ще 9 осіб отримали поранення. Інформація уточнюється.
На місці події працюють підрозділи ДСНС та вогеборці місцевої пожежної команди.
До речі, близько 02:00 1 жовтня у Харкові прогриміли вибухи, ворог атакував обласний центр та передмістя керованими авіабомбами та ракетами. Наступні прозвучали за двадцять хвилин.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 316-ту добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.