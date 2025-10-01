РФ завдала ракетного удару по житловому кварталу міста Балаклія Харківської області, є загибла та постраждалі.

Росія обстріляла житловий квартал у Балаклії

Ввечері 1 жовтня РФ завдала удару по центральній частині міста Балаклія, повідомляє ДСНС України. Ракета влучила в землю біля житлової п’ятиповерхівки. Внаслідок вибуху сталася пожежа: горіли квартира на 5 поверсі будинку та легкові автомобілі.

За попередніми даними, загинула 70-річна жінка, ще 9 осіб отримали поранення. Інформація уточнюється.

Зараз дивляться

На місці події працюють підрозділи ДСНС та вогеборці місцевої пожежної команди.

До речі, близько 02:00 1 жовтня у Харкові прогриміли вибухи, ворог атакував обласний центр та передмістя керованими авіабомбами та ракетами. Наступні прозвучали за двадцять хвилин.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 316-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.