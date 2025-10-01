У Києві на станції метро Позняки пасажир впав на колії.

Про це повідомила пресслужба Київської міської військової адміністрації.

Інцидент в метро на Позняках

Спочатку повідомлялося, що поїзди зеленою лінією метро курсували лише між станціями Сирець – Осокорки та Червоний хутір – Харківська.

Згодом повідомили, що людину з колій підняли та передали лікарям швидкої медичної допомоги.

Рух поїздів зеленою лінією метро відновили у звичайному режимі.

29 липня 2025 року на станції київського метрополітену Либідська виявили підозрілий предмет. Станцію тимчасово закрили для пасажирів на вхід і вихід.

20 червня у київському метро 19-річний “зачепер” отримав перелом ноги та струс мозку. Хлопець зачепився за вагон на гілці М2 і знімав це на відео. Під час цього він вдарився об обладнання всередині тунелю і впав на колії, діставши важкі травми.

24 квітня в Києві під поїзд на станції метро Хрещатик потрапив пасажир. На жаль, він загинув.

