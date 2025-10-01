Вибухи у Києві зранку 1 жовтня пролунали після попередження про загрозу ворожих ударних дронів.

Про це повідомляють Факти ICTV.

Вибухи у Києві сьогодні, 1 жовтня: що відомо

Так, о 07:20 командування Повітряних сил ЗСУ попередило про російські ударні дрони над Київським водосховищем – курсом на південь, на Київ. За три хвилини військові попередило про ворожі безпілотники на півночі Києва.

Зараз дивляться

Ввечері 29 вересня у Києві лунали вибухи. У столиці по ворожих безпілотниках працювали розрахунки ППО.

28 вересня Росія завдала масованого удару по Києву дронами та крилатими ракетами. Внаслідок атаки частково зруйновано п’ятиповерхівку. Пошкоджено будівлю Інституту кардіології, там загинули медсестра та пацієнт.

Всього від тієї атаки загинули чотири людини, серед них — дитина, ще 13 осіб постраждали.

Повідомлялося, що з лютого 2022 року по серпень 2025-го СБУ задокументувала близько 50 тис. випадків запуску ворожих дронів по Україні. Внаслідок цих ударів загинули 253 людини, ще 1 524 – дістали поранення.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 316-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.