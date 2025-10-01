Потужні вибухи у Київській області прогриміли у ніч на четвер, 2 жовтня, коли регіон атакували ворожі безпілотники.

Вибухи у Київській області 2 жовтня – які наслідки

Київська обласна військова адміністрація підтвердила, що у регіоні зафіксували рух ворожих дронів.

У Київській області працювали сили протиповітряної оборони (ППО), тому місцеві жителі могли чути вибухи вночі.

– Не фотографуйте та не знімайте роботу наших захисників. Не нехтуйте правилами безпеки. Залишайтеся в укриттях до закінчення повітряної тривоги, – йдеться у повідомленні Київської ОВА.

У середу, 1 жовтня, ворог атакував Славутич. За інформацією Київської ОВА, внаслідок удару БпЛА по енергетичному об’єкту місто залишилося без електропостачання.

Згодом президент України Володимир Зеленський повідомив про блекаут на Чорнобильській АЕС, який виник через удар РФ по одній з українських енергетичних підстанцій у Славутичі.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 317-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

