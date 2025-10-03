Атака на с/г підприємство в Нововодолазькій громаді Харківщини: загинуло 13 тис. свиней
У Харківській області внаслідок атаки на сільгосппідприємство в Нововодолазькій громаді 3 жовтня загинуло близько 13 тисяч свиней.
Про це повідомляє ДСНС.
Атака на сільгосппідприємство в Нововодолазькій громаді: які наслідки
Зазначається, що атака на сільгосппідприємство в Нововодолазькій громаді спричинила масштабну пожежу – горіли вісім будівель для утримання свиней на загальній площі в 13,6 тис. кв. м.
– Харківщина: близько 13 тис. свиней загинули внаслідок російської атаки БпЛА по сільгосппідприємству в Нововодолазькій громаді, – ідеться в повідомленні.
Також повідомляється, що через атаку постраждав співробітник підприємства.
У ДСНС підрахували, що до ліквідації наслідків обстрілів залучили 32 рятувальників та дев’ять одиниць техніки ДСНС, зокрема – піротехніків та офіцера-рятувальника громади.
Пізніше рятувальники опублікували відеозапис з місця ліквідації наслідків російської атаки БпЛА по сільгосппідприємству на Харківщині.
Нагадаємо, в ніч проти 3 жовтня РФ здійснила чергову комбіновану атаку на Україну, застосувавши 416 засобів повітряного нападу – ударні БпЛА, ракети повітряного та наземного базування.