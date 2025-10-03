У Харківській області внаслідок атаки на сільгосппідприємство в Нововодолазькій громаді 3 жовтня загинуло близько 13 тисяч свиней.

Про це повідомляє ДСНС.

Атака на сільгосппідприємство в Нововодолазькій громаді: які наслідки

Зазначається, що атака на сільгосппідприємство в Нововодолазькій громаді спричинила масштабну пожежу – горіли вісім будівель для утримання свиней на загальній площі в 13,6 тис. кв. м.

– Харківщина: близько 13 тис. свиней загинули внаслідок російської атаки БпЛА по сільгосппідприємству в Нововодолазькій громаді, – ідеться в повідомленні.

Також повідомляється, що через атаку постраждав співробітник підприємства.

У ДСНС підрахували, що до ліквідації наслідків обстрілів залучили 32 рятувальників та дев’ять одиниць техніки ДСНС, зокрема – піротехніків та офіцера-рятувальника громади.

Пізніше рятувальники опублікували відеозапис з місця ліквідації наслідків російської атаки БпЛА по сільгосппідприємству на Харківщині.

Нагадаємо, в ніч проти 3 жовтня РФ здійснила чергову комбіновану атаку на Україну, застосувавши 416 засобів повітряного нападу – ударні БпЛА, ракети повітряного та наземного базування.

Джерело : ДСНС

