РФ пошкодила в Полтаві Свято-Миколаївський храм ПЦУ 1774 року
Через російську атаку у Полтаві пошкоджений Свято-Миколаївський храм Православної церкви України (ПЦУ), який збудували ще у 1774 році.
Про це повідомив настоятель храму Олександр Дедюхін.
Атака на Свято-Миколаївський храм ПЦУ у Полтаві: наслідки
Свято-Миколаївський храм ПЦУ у Полтаві, що є пам’яткою архітектури місцевого значення, постраждав під час атаки вночі проти 3 жовтня.
Там вибито частину вікон та пошкоджено трапезну.
Також він опублікував фото наслідків атаки на Свято-Миколаївський храм ПЦУ у Полтаві з місця події.
Олександр Дедюхін пообіцяв, що всі пошкодження будуть усунуті.
Наразі ж вікна поки що затягнули плівкою.
Усі служби у Свято-Миколаївському храмі ПЦУ в Полтаві, запевняє настоятель, відбуватимуться за розкладом.
Нагадаємо, у ніч проти 3 жовтня РФ здійснила чергову комбіновану атаку на Україну, застосувавши 416 засобів повітряного нападу – ударні БпЛА, ракети повітряного та наземного базування.
Відомо про пошкодження у Полтавській, Харківській, Дніпропетровській, Запорізькій та інших областях України.
Джерело: Олександр Дедюхін
Фото: Олександр Дедюхін