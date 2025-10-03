Через російську атаку у Полтаві пошкоджений Свято-Миколаївський храм Православної церкви України (ПЦУ), який збудували ще у 1774 році.

Про це повідомив настоятель храму Олександр Дедюхін.

Атака на Свято-Миколаївський храм ПЦУ у Полтаві: наслідки

Свято-Миколаївський храм ПЦУ у Полтаві, що є пам’яткою архітектури місцевого значення, постраждав під час атаки вночі проти 3 жовтня.

Зараз дивляться

Там вибито частину вікон та пошкоджено трапезну.

Також він опублікував фото наслідків атаки на Свято-Миколаївський храм ПЦУ у Полтаві з місця події.

Олександр Дедюхін пообіцяв, що всі пошкодження будуть усунуті.

Наразі ж вікна поки що затягнули плівкою.

Усі служби у Свято-Миколаївському храмі ПЦУ в Полтаві, запевняє настоятель, відбуватимуться за розкладом.

Нагадаємо, у ніч проти 3 жовтня РФ здійснила чергову комбіновану атаку на Україну, застосувавши 416 засобів повітряного нападу – ударні БпЛА, ракети повітряного та наземного базування.

Відомо про пошкодження у Полтавській, Харківській, Дніпропетровській, Запорізькій та інших областях України.

Джерело: Олександр Дедюхін

Фото: Олександр Дедюхін

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.