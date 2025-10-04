Росіяни поранили матір із двома синами в Херсоні: старшого досі оперують
У Херсоні досі оперують одного з двох братів, які разом із мамою постраждали під час ранкового обстрілу міста.
Про це повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.
Атака на Херсон 4 жовтня: що відомо
Мати та двоє її синів восьми та 17 років постраждали під час ранкової атаки на Херсон.
Близько 09:30 російські окупаційні війська завдали удару по цивільній автівці в Центральному районі Херсону.
Хлопці 8 та 17 років дістали вибухові та черепно-мозкові травми, осколкові поранення та переломи кісток.
Молодшого вже прооперували – він у реанімації. Його старшого брата ще оперують.
Наразі діти у важкому, але стабільному стані.
Також медичну допомогу надають 38-річній жінці.
У неї вибухова та черепно-мозкова травми, контузія й осколкове поранення стегна.
З якої саме зброї росіяни завдали удару по цивільному авто, наразі не повідомляють.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 319-ту добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.