У Херсоні досі оперують одного з двох братів, які разом із мамою постраждали під час ранкового обстрілу міста.

Про це повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

Атака на Херсон 4 жовтня: що відомо

Мати та двоє її синів восьми та 17 років постраждали під час ранкової атаки на Херсон.

Близько 09:30 російські окупаційні війська завдали удару по цивільній автівці в Центральному районі Херсону.

Хлопці 8 та 17 років дістали вибухові та черепно-мозкові травми, осколкові поранення та переломи кісток.

Молодшого вже прооперували – він у реанімації. Його старшого брата ще оперують.

Наразі діти у важкому, але стабільному стані.

Також медичну допомогу надають 38-річній жінці.

У неї вибухова та черепно-мозкова травми, контузія й осколкове поранення стегна.

З якої саме зброї росіяни завдали удару по цивільному авто, наразі не повідомляють.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 319-ту добу.

