На Сумщині російський дрон атакував човен із рибалками: є загиблий і поранений
У Середино-Будській громаді Сумської області російські війська атакували безпілотником човен із рибалками, внаслідок чого є загиблий і поранений.
Удар БпЛА по човну із рибалками на Сумщині
Як повідомляє Прокуратура Сумщини, 4 жовтня 2025 року близько 11:20 у Середино-Будській громаді ворог атакував на озері безпілотником човен із рибалками.
Внаслідок удару загинув 63-річний чоловік, а його 65-річний товариш дістав поранення.
Розпочато досудове розслідування за фактом вчинення воєнних злочинів, що спричинило загибель людини (ч. 2 ст. 438 чинного Кримінального кодексу України).
Наразі прокурори разом з іншими правоохоронцями документують наслідки атаки.
Крім цього, внаслідок російських обстрілів у Шостці Сумської області пошкоджені електромережа, водогін та система постачання газу.
Як повідомив мер Шостки, організовано безкоштовне гаряче харчування для дітей, оскільки у місті немає світла, постачання газу та води.