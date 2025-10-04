У Середино-Будській громаді Сумської області російські війська атакували безпілотником човен із рибалками, внаслідок чого є загиблий і поранений.

Удар БпЛА по човну із рибалками на Сумщині

Як повідомляє Прокуратура Сумщини, 4 жовтня 2025 року близько 11:20 у Середино-Будській громаді ворог атакував на озері безпілотником човен із рибалками.

Внаслідок удару загинув 63-річний чоловік, а його 65-річний товариш дістав поранення.

Розпочато досудове розслідування за фактом вчинення воєнних злочинів, що спричинило загибель людини (ч. 2 ст. 438 чинного Кримінального кодексу України).

Наразі прокурори разом з іншими правоохоронцями документують наслідки атаки.

Крім цього, внаслідок російських обстрілів у Шостці Сумської області пошкоджені електромережа, водогін та система постачання газу.

Як повідомив мер Шостки, організовано безкоштовне гаряче харчування для дітей, оскільки у місті немає світла, постачання газу та води.

