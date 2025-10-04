Російська армія завдала ударів по чотирьох районах Дніпропетровської області, поранення отримала 51-річна жінка.

Про це повідомив голова ОВА Сергій Лисак у своєму Telegram-каналі.

Атака по Дніпропетровщині 4 жовтня

За його словами, на Дніпро ворог скерував безпілотники, внаслідок чого пошкоджено інфраструктуру. Також противник завдав ракетного удару по Павлограду – обійшлося без постраждалих.

– Цілив противник і по Покровській громаді Синельниківського району. Поранення отримала 51-річна жінка. Зайнялися три приватні будинки, один з яких – зруйнований. Горіла також господарська споруда, – повідомив Лисак.

За його інформацією, армія РФ із важкої артилерії обстріляла Покровську громаду на Нікопольщині, потерпілих немає.

Внаслідок влучання дрону у Межівській громаді вогнем загорівся гараж – пожежу ліквідували. У ДСНС зазначили, що до ліквідації наслідків залучалися 22 рятувальники та п’ять одиниць техніки.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 319-ту добу.

