Тетяна Забожко, випускова редакторка
1 хв.
Рівне частково без світла: чому зникло електропостачання та коли його відновлять
4 жовтня сталося часткове відключення електроенергії в Рівному.
Відключення електроенергії: Рівне частково без світла
У суботу, 4 жовтня, частина абонентів Рівного залишилася без електропостачання.
Світло в обласному центрі частково зникло через технічні причини, пояснює керівник обласної військової адміністрації Олександр Коваль.
Зараз дивляться
– Енергетики працюють над вирішенням цієї проблеми. Перебуваю з ними на зв’язку, – зазначив начальник Рівненської ОВА.
За попередніми прогнозами, світло в оселі рівнян вдасться повернути за кілька годин.
Пов'язані теми:
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.