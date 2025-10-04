4 жовтня сталося часткове відключення електроенергії в Рівному.

Відключення електроенергії: Рівне частково без світла

У суботу, 4 жовтня, частина абонентів Рівного залишилася без електропостачання.

Світло в обласному центрі частково зникло через технічні причини, пояснює керівник обласної військової адміністрації Олександр Коваль.

– Енергетики працюють над вирішенням цієї проблеми. Перебуваю з ними на зв’язку, – зазначив начальник Рівненської ОВА.

За попередніми прогнозами, світло в оселі рівнян вдасться повернути за кілька годин.

