Вночі 5 жовтня РФ від початку повномасштабного вторгнення здійснила наймасштабнішу атаку на Львівщину, запустивши близько 163 повітряними цілями.

Нічна атака на Львів 5 жовтня 2025 року: що відомо

Атака на Львівщину 5 жовтня стала наймасштабнішою з початку повномасштабної війни, у зону відповідальності Повітряного командування Захід зайшло близько 163 повітряні цілі. Попередньо РФ запустила по регіону 140 Шахедів і 23 крилаті ракети.

Як повідомив голова Львівської ОВА Максим Козицький, значну частину ворожих цілей вдалося знищити. На превеликий жаль, внаслідок ворожої атаки загинули четверо людей, ще восьмеро – постраждали.

Наразі відомо, що найбільше постраждали Львів, а також Львівський та Стрийський райони, повідомив в ефірі телемарафону Єдині новини директор департаменту цивільного захисту Львівської ОВА Ігор Туз. Влучання зафіксовані також у Дрогобицькому та Шепетівському районах.

У Лапаївці пошкоджено близько 10 приватних будинків. Загинуло п’ятеро людей, троє осіб зараз у лікарні. Їм надається допомога.

– Цілі ракет і Шахедів практично ті самі – житлові будинки, лікарні, цивільні промислові об’єкти. Додалися лише об’єкти газотранспортної інфраструктури області, що є особливо цинічним в умовах похолодання та початку опалювального сезону, – наголосив він.

До того ж, Козицький запевнив, що жодних викидів шкідливих речовин, окрім продуктів горіння, не зафіксовано, у тому числі й аміаку.

Нагадаємо, що у ніч на 05 жовтня РФ завдала комбінованого удару по території України із застосуванням ударних БпЛА, ракет повітряного, морського та наземного базування. В цілому Росія застосувала 496 дронів та 53 ракети.

