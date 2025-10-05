Увечері в неділю, 5 жовтня, Краматорськ Донецької області, ймовірно, вперше був атакований російським дроном, обладнаним оптичним волокном.

Про це повідомила Краматорська міська рада.

Росіяни вперше атакували Краматорськ дроном на оптоволокні

За офіційними даними, близько 17:50 місто зазнало другого удару протягом доби. Цього разу російські війська використали FPV-дрон із бойовою частиною на оптоволокні.

– Влучання відбулось в автомобіль в одному з мікрорайонів міста, – йдеться у повідомленні.

Відомостей про постраждалих наразі немає. Фахівці уточнюють усі наслідки обстрілу.

Нагадаємо, 24 вересня Краматорськ був атакований російськими ударними безпілотниками.

У місті пролунало кілька потужних вибухів. Внаслідок удару дрона Молнія-2 у багатоповерховому житловому будинку виникла пожежа, яку рятувальники оперативно ліквідували.

Постраждалих тоді не зафіксували.

Крім того, 13 вересня під час атаки на Краматорськ окупанти намагалися уразити три автозаправні станції.

Тоді ворог застосував три ударних дрони, ймовірно типу V2U. В результаті вибухів постраждала 19-річна дівчина, яку госпіталізували.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 320-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

