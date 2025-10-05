5 жовтня через ворожу атаку сталася пожежа в індустріальному парку Sparrow у Львові (Sparrow park Lviv).

Пожежа в індустріальному парку Sparrow у Львові: що відомо

Інформацію про пожежу в індустріальному парку Sparrow у Львові сьогодні, 5 жовтня, повідомив міський голова Андрій Садовий.

За попередніми даними від очільника міста, постраждалих немає.

– Це цивільний об’єкт, без жодної мілітарної складової, – наголосив Андрій Садовий.

Зауважимо, що вибухи у Львові сьогодні, 5 жовтня, не вщухали кілька годин поспіль через комбінований удар армії РФ.

У місті спалахнуло кілька пожеж.

Поки не надійшла офіційна інформація щодо стану повітря у Львові, міський голова Андрій Садовий закликав місцевих зачинити вікна та не поспішати виходити на вулицю, аби вберегти себе від можливих шкідливих випарів та диму.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 320-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

