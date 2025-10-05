Європейські лідери відреагували на нічну атаку Росії на Україну 5 жовтня 2025 року.

Реакція лідерів ЄС на обстріл України

Очільниця європейської дипломатії Кая Каллас заявила, що Росія своїми масованими атаками на українські міста намагається замаскувати провал літнього наступу.

– Росія маскує свій невдалий літній наступ терористичними атаками на українське цивільне населення та інфраструктуру, – написала Каллас у соцмережі Х.

Вона наголосила, що Європейський Союз продовжує підтримувати Україну, зокрема працює над наступним пакетом санкцій, забезпечує фінансування та постачання зброї.

– Росія не зупиниться, доки її не примусять, – підкреслила Каллас.

На тлі нових масованих атак РФ президентка Молдови Мая Санду закликала збільшити та прискорити допомогу Україні, аби посилити її обороноздатність.

– Війна Росії проти України – це щоденний терор. Всього за два дні вона бомбила пасажирські потяги та завдавала ударів по цивільній інфраструктурі, щоб заморозити людей і заблокувати їх пересування. Це військові злочини. Україна потребує більшої та швидшої підтримки, щоб врятувати життя людей і захистити свою свободу, – написала Санду у своєму Х.

Своєю чергою, президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн назвала шокуючими кадри з залізничного вокзалу Шостки, куди російські ракети влучили під час руху пасажирських поїздів.

Міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахкна заявив, що Росію “потрібно змусити зупинитися”.

– Настав час для 19-го пакету санкцій, використання заморожених російських активів на користь України та повної ізоляції Росії від цивілізованого світу. Справедливість повинна перемогти, – зауважив він.

Нічний обстріл України

У ніч проти 5 жовтня Росія здійснила масований комбінований удар, запустивши понад 50 ракет і близько 500 ударних дронів.

Під атакою опинилися Львівська, Івано-Франківська, Запорізька, Чернігівська, Сумська, Харківська, Херсонська, Одеська та Кіровоградська області.

За попередніми даними, загинули п’ятеро людей, ще 10 дістали поранення.

Президент Володимир Зеленський заявив, що окупанти били по об’єктах інфраструктури, які забезпечують життя людей, і закликав партнерів посилити захист українського неба.

