Унаслідок чергового артилерійського обстрілу Херсона, здійсненого російськими військами, загинув місцевий мешканець 77 років.

Обстріл Херсона 5 жовтня 2025

Як повідомили у Херсонській окружній прокуратурі, 5 жовтня 2025 року близько 10:30 російські військові відкрили вогонь по місту з артилерії.

Внаслідок удару 77-річний чоловік отримав травми, несумісні з життям. У момент атаки він перебував просто на вулиці.

– Прокурори разом зі слідчими продовжують документувати воєнні злочини, скоєні військовими ЗС РФ, – зазначили у відомстві.

За фактом злочину розпочато досудове розслідування за ч. 2 ст. 438 КК України (порушення законів та звичаїв війни, що призвело до загибелі людини).

Слідчі дії тривають. Усі зібрані докази долучать до матеріалів провадження для подальшого розслідування.

Нагадаємо, напередодні внаслідок артелерійського обстрілу Херсона постраждали мати та двоє її синів.

Хлопці 8 та 17 років дістали вибухові та черепно-мозкові травми, осколкові поранення та переломи кісток.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 320-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

