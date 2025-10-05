Сьогодні вночі 5 жовтня пролунали вибухи у Чернігові – місто атакували ударні дрони Шахед. Є влучання в інфраструктуру.

Про це повідомив В’ячеслав Чаус, голова Чернігівської ОВА.

Вибухи у Чернігові сьогодні, 5 жовтня: що відомо

За словами В’ячеслава Чауса, російські дрони влучили в одне із підприємств, там вирує пожежа.

Також ворог поцілив по енергообʼєкту, через що в одному із районів міста – аварійні відключення світла.

– Ніжинщина також опинилася під ударом безпілотників. Пошкоджений житловий будинок. Також ворог вдарив по одному із підприємств – сталася пожежа. Займання ліквідували, – розповів В’ячеслав Чаус.

У Семенівській громаді Чернігівщини через удар російського безпілотника пошкоджене адміністративне приміщення.

В області продовжують діяти графіки погодинного вимкнення світла. Енергетики працюють над відновленням енергопостачання.

За словами президента Володимира Зеленського, цієї ночі росіяни обстріляли Україну понад 50 ракетами і близько 500 ударними дронами. Ворог гатив крилатими ракетами, Шахедами та Кинджалами.

Під прицілом були Львівська, Івано-Франківська, Запорізька, Чернігівська, Сумська, Харківська, Херсонська, Одеська, Кіровоградська області.

Внаслідок ворожого обстрілу близько 10 людей постраждали, пʼятеро загинули.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 320-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

