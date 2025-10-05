Вісім осіб дістали поранення під час нічних вибухів у Слов’янську Донецької області.

Про це вранці 5 жовтня повідомив начальник Слов’янської міської військової адміністрації Вадим Лях.

Вибухи у Слов’янську: що відомо

Вибухи у Слов’янську пролунали орієнтовно о 22:40 4 жовтня.

У той час російські війська скинули на центр міста три керовані авіабомби.

Два влучання прийшлися в дев’ятиповерхівку на вул Центральній.

Ще один приліт стався у школу мистецтв.

– На жаль, наразі відомо про вісьмох поранених. Серед них одна дитина – хлопчик 13-ти років, – зазначив Вадим Лях.

Усім постраждалим надають необхідну медичну допомогу.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 320-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

