Під час вибухів у Вінницькій області сьогодні, 5 жовтня, сталося влучання в промисловий цивільний об’єкт.

Вибухи у Вінницькій області сьогодні: що відомо

Вибухи у Вінницькій області сьогодні стали наслідком масованої атаки армії РФ.

Перша заступниця начальника Вінницької обласної військової адміністрації Наталія Заболотна після того, як минула загроза з повітря, повідомила про влучання в промисловий цивільний об’єкт регіону.

За інформацією станом на зараз, постраждалих немає.

Усі служби працюють на місці ворожого удару.

Більше подробиць поки немає.

Зауважимо, що об’єкти критичної інфраструктури були ціллю ворожої атаки в Івано-Франківській та Чернігівській областях.

У Львові після масованого обстрілу горить індустріальний парк Sparrow.

У Черкаському районі однойменної області внаслідок падіння дрона пошкоджено лінії електропередачі. Частина абонентів без світла.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 320-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

