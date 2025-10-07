Працівники Державного бюро розслідувань завершили досудове розслідування щодо посадовця однієї з військових частин Донеччини, який використовував підлеглих у власних цілях.

За матеріалами ДБР судитимуть військовопосадовця

Як повідомили у відомстві, військовий відправив бійців працювати на свою родину.

Зокрема, продавати вуличну їжу в Покровському районі області. Обвинувальний акт уже скеровано до суду.

За даними слідства, протягом майже двох років заступник начальника підрозділу змушував двох військовослужбовців виконувати будівельні та господарські роботи у своєму домогосподарстві.

Крім того, солдати звели й обслуговували кіоск із продажу шаурми, який належав дружині офіцера.

Жінка фактично керувала їхньою службою, вона розподіляла обов’язки та контролювала заробіток.

Замість виконання бойових завдань військові готували й продавали їжу, водночас отримуючи повне грошове забезпечення, у тому числі виплати за нібито участь у бойових діях.

Як зазначають у ДБР, такими діями державі було завдано збитків на понад 4 млн гривень.

Офіцеру інкримінують зловживання службовим становищем та пособництво в ухиленні військовослужбовців від служби шляхом обману, вчинене в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 364, ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 409 ККУ). Санкція передбачає до 10 років позбавлення волі.

Окремо до суду скеровано обвинувальні акти щодо двох підлеглих, які виконували незаконні вказівки командира. Їх обвинувачують в ухиленні від служби шляхом обману (ч. 4 ст. 409 ККУ).

Нагадаємо, працівники ДБР викрили двох колишніх посадовців департаменту державних закупівель та постачання матеріальних ресурсів Міністерства оборони України, які завдали державі збитків на понад 2,4 млрд грн.

директор ДБР Олексій Сухачов

