Працівники Державного бюро розслідувань завершили досудове розслідування щодо посадовця однієї з військових частин Донеччини, який використовував підлеглих у власних цілях.

​За матеріалами ДБР судитимуть військовопосадовця

Як повідомили у відомстві, військовий відправив бійців працювати на свою родину.

Зокрема, продавати вуличну їжу в Покровському районі області. Обвинувальний акт уже скеровано до суду.

За даними слідства, протягом майже двох років заступник начальника підрозділу змушував двох військовослужбовців виконувати будівельні та господарські роботи у своєму домогосподарстві.

Крім того, солдати звели й обслуговували кіоск із продажу шаурми, який належав дружині офіцера.

Жінка фактично керувала їхньою службою, вона розподіляла обов’язки та контролювала заробіток.

Замість виконання бойових завдань військові готували й продавали їжу, водночас отримуючи повне грошове забезпечення, у тому числі виплати за нібито участь у бойових діях.

Як зазначають у ДБР, такими діями державі було завдано збитків на понад 4 млн гривень.

Офіцеру інкримінують зловживання службовим становищем та пособництво в ухиленні військовослужбовців від служби шляхом обману, вчинене в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 364, ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 409 ККУ). Санкція передбачає до 10 років позбавлення волі.

Окремо до суду скеровано обвинувальні акти щодо двох підлеглих, які виконували незаконні вказівки командира. Їх обвинувачують в ухиленні від служби шляхом обману (ч. 4 ст. 409 ККУ).

Нагадаємо, працівники ДБР викрили двох колишніх посадовців департаменту державних закупівель та постачання матеріальних ресурсів Міністерства оборони України, які завдали державі збитків на понад 2,4 млрд грн.

