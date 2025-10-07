Вибухи у Києві пролунали вранці вівторка, 7 жовтня: у повітрі над столицею фіксують ворожі дрони.

Про небезпеку попередили начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко та Повітряні сили ЗСУ.

Вибухи у Києві сьогодні, 7 жовтня: що відомо

Перед вибухами у Києві в столиці та низці районів області оголосили повітряну тривогу.

– У Києві працює ППО! Залишайтесь в укриттях до відбою загрози! – наголосив Ткаченко.

Перед цим Повітряні сили ЗСУ попереджали про рух ворожих безпілотників у напрямку столиці.

Про наслідки збиття ударних дронів місцева влада наразі не повідомляла.

Як відомо, ворог періодично здійснює масовані атаки на Київ. Так, 28 вересня РФ атакувала столицю ударними дронами та крилатими ракетами.

Тоді загинули чотири людини, серед них — 12-річна дівчинка. В Інституті кардіології жертвами атаки стали медсестра та пацієнт.

Під час обстрілу 7 вересня під удар потрапила будівля Кабінету міністрів у центрі Києва. Ворог тоді атакував ракетою Іскандер.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 322-гу добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

