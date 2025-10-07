Вибухи у Києві пролунали вранці вівторка, 7 жовтня: у повітрі над столицею фіксують ворожі дрони.

Про небезпеку попередили начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко та Повітряні сили ЗСУ.

Вибухи у Києві сьогодні, 7 жовтня: що відомо

Перед вибухами у Києві в столиці та низці районів області оголосили повітряну тривогу.

Зараз дивляться

– У Києві працює ППО! Залишайтесь в укриттях до відбою загрози! – наголосив Ткаченко.

Перед цим Повітряні сили ЗСУ попереджали про рух ворожих безпілотників у напрямку столиці.

Про наслідки збиття ударних дронів місцева влада наразі не повідомляла.

Карта тривог 7 жовтня

Карта: alerts.in.ua

Як відомо, ворог періодично здійснює масовані атаки на Київ. Так, 28 вересня РФ атакувала столицю ударними дронами та крилатими ракетами.

Тоді загинули чотири людини, серед них — 12-річна дівчинка. В Інституті кардіології жертвами атаки стали медсестра та пацієнт.

Під час обстрілу 7 вересня під удар потрапила будівля Кабінету міністрів у центрі Києва. Ворог тоді атакував ракетою Іскандер.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 322-гу добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Читайте також
Вибухи в Полтаві: уражено депо та енергооб’єкт, без світла тисяча домогосподарств
рятувальники

Пов'язані теми:

атака дронамиВибухКиїв
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.