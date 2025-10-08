У Києві в одному з районів пролунав вибух у квартирі: є загиблий та поранений
У Святошинському районі Києва пролунав вибух, є загиблий та поранений.
Вибух у Святошинському районі Києва: що відомо
Поліція працює на місці вибуху у Святошинському районі столиці.
Як інформує поліція Києва, повідомлення про подію надійшло до правоохоронців сьогодні близько 18:30. За попередньою інформацією, в одній з квартир багатоповерхівки стався вибух, внаслідок якого одна особа загинула та ще одна постраждала.
Як згодом повідомила КМДА, вибух стався у квартирі на 3 поверсі житлового будинку на вул. Зодчих, 72.
Унаслідок вибуху зруйновано балкон та віконні рами квартири.
На місці події працюють слідчо-оперативна група територіального підрозділу та столичного главку, вибухотехніки та інші профільні служби. Всі обставини події зʼясовуються.
До речі, на вихідних у селі Проців на Київщині сталася пожежа, у будинку знайшли тіла двох дітей та чоловіка.