У Святошинському районі Києва пролунав вибух, є загиблий та поранений.

Вибух у Святошинському районі Києва: що відомо

Поліція працює на місці вибуху у Святошинському районі столиці.

Як інформує поліція Києва, повідомлення про подію надійшло до правоохоронців сьогодні близько 18:30. За попередньою інформацією, в одній з квартир багатоповерхівки стався вибух, внаслідок якого одна особа загинула та ще одна постраждала.

Зараз дивляться

Як згодом повідомила КМДА, вибух стався у квартирі на 3 поверсі житлового будинку на вул. Зодчих, 72.

Унаслідок вибуху зруйновано балкон та віконні рами квартири.

На місці події працюють слідчо-оперативна група територіального підрозділу та столичного главку, вибухотехніки та інші профільні служби. Всі обставини події зʼясовуються.

До речі, на вихідних у селі Проців на Київщині сталася пожежа, у будинку знайшли тіла двох дітей та чоловіка.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.