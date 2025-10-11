Російський Бэлгород знову опинився під атакою – через падіння уламків збитих ракет у місті є загоряння.

Атака Бєлгорода 11 жовтня: що відомо

Як повідомив губернатор Бєлгородської області В’ячеслав Гладков, місто опинилося під атакою ракет. Внаслідок падіння уламків збитих повітряних цілей у Бєлгороді “загорілося сміття”.

Крім того, у комерційному об’єкті вибиті вікна, посічені покрівля та фасад. Також пошкоджено дві машини.

Зараз дивляться

– У селі Таврове Бєлгородського району посічено кузов легкового автомобіля, у селищі Дубове у приватному будинку пробито покрівлю, – йдеться у повідомленні.

Постраждалих немає.

Місцеві канали пишуть, що можливо знову атакували ТЕЦ Луч. Інформація не підтверджена.

Гладков повідомив, що внаслідок атаки можливі тимчасові відключення електрики. У пабликах пишуть, що світла на вулицях немає практично по всьому Бєлгороді.

Також вуличне освітлення відключилося у передмісті — селі Стрілецьке, селищі Дубове, мікрорайоні Східний, селі Репне та низці інших населених пунктів.

Як повідомив мер Бєлгорода Валентин Демидов, вуличне освітлення у місті відключили для зниження навантаження на енергооб’єкти та збереження світла у мешканців. Повідомляється, що у будинках та магазинах електрика є.

Нагадаємо, що у неділю, 5 жовтня, ввечері в російському Бєлгороді пролунала серія вибухів, після чого частина міста залишилася без електропостачання. Тоді також повідомлялось, що під ракетний удар потрапила електропідстанція Луч.

Фото: Пепел ➜ Белгород

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.