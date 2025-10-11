Вибухи в Одесі: пошкоджено готель та обладнання енергетики, є постраждала
Енергетична та цивільна інфраструктура постраждали під час вибухів в Одесі сьогодні вночі.
Про це повідомив голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер, ДСНС України та Одеська обласна прокуратура.
Вибухи в Одесі 11 жовтня: що відомо
Унаслідок вибухів в Одесі сьогодні пошкоджено енергетичне обладнання, триповерхову будівлю готельно-ресторанного комплексу, два приватних будинки.
Крім того, вибито вікна у 20-поверховому житловому будинку.
На місці влучань сталися пожежі, з яких рятувальники врятували двох людей.
Без електропостачання залишаються 44 населених пункти.
Крім того, під час вибухів в Одесі 11 жовтня постраждала 47-річна жінка, її доставили до лікарні.
На місці працюють психологи ДСНС, які надали допомогу 21 особі.
Триває ліквідація наслідків вибухів в Одесі 11 жовтня.
За фактом обстрілу обласна прокуратура розпочала досудове розслідування за фактами вчинення воєнних злочинів (ч. 1 ст. 438 КК України).
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 326-ту добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.