Енергетична та цивільна інфраструктура постраждали під час вибухів в Одесі сьогодні вночі.

Про це повідомив голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер, ДСНС України та Одеська обласна прокуратура.

Вибухи в Одесі 11 жовтня: що відомо

Унаслідок вибухів в Одесі сьогодні пошкоджено енергетичне обладнання, триповерхову будівлю готельно-ресторанного комплексу, два приватних будинки.

Зараз дивляться

Крім того, вибито вікна у 20-поверховому житловому будинку.

На місці влучань сталися пожежі, з яких рятувальники врятували двох людей.

Без електропостачання залишаються 44 населених пункти.

Крім того, під час вибухів в Одесі 11 жовтня постраждала 47-річна жінка, її доставили до лікарні.

На місці працюють психологи ДСНС, які надали допомогу 21 особі.

Триває ліквідація наслідків вибухів в Одесі 11 жовтня.

За фактом обстрілу обласна прокуратура розпочала досудове розслідування за фактами вчинення воєнних злочинів (ч. 1 ст. 438 КК України).

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 326-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.