Вдень 12 жовтня пролунали вибухи у Чернігові – ворог атакував місто дронами.

Про це повідомив начальник Чернігівської міської військової адміністрації Дмитро Брижинський.

Вибухи у Чернігові сьогодні, 12 жовтня: що відомо

Так, Дмитро Брижинський о 15:04 повідомив, що у Чернігові чули два вибухи.

Спочатку було відомо про трьох постраждалих, але за 15 хвилин їхня кількість збільшилась до п’яти. Одна людина у тяжкому стані у лікарні.

Нагадаємо, що 5 жовтня вдень росіяни атакували заправну станцію у Чернігові. Інформація про поранених не надходила. Також окупанти завдали удару по енергооб’єкту, через що в одному з районів міста введено аварійні відключення світла.

4 жовтня вночі росіяни атакували інфраструктуру Чернігова, зокрема об’єкти інфраструктури. Через це аварійні відключення зачепили близько 50 тис. споживачів.

Раніше начальник Чернігівської МВА Дмитро Брижинський повідомив, що у вересні російські війська вдвічі наростили удари та застосованих засобів ураження по Чернігову та області.

Більшу частину російських дронів Сили оборони збивають на прикордонній території та на підступах до Чернігова.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 327-му добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

