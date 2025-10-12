Вибухи в Білгород-Дністровському Одеської області пролунали вночі 12 жовтня під час атаки ворожих безпілотників.

Про це повідомили у Білгород-Дністровській міській військовій адміністрації.

Вибухи в Білгород-Дністровському 12 жовтня: що відомо

Унаслідок вибухів у Білгород-Дністровському пошкоджено об’єкт електроенергетики.

Через це в окремих районах тимчасово відсутнє електро- та водопостачання.

Комунальні служби та спеціалісти компанії ДТЕК вже здійснюють відновлювальні роботи.

Орієнтовний час повного відновлення постачання води – 12:30.

Також зруйновано будівлю столової бази відпочинку, пошкоджено двоповерхову адміністративну будівлю, приміщення непрацюючого готелю та приватні будинки поряд.

Як уточнив очільник обласної військової адміністрації Олег Кіпер, унаслідок вибухів у Білгород-Дністровському 12 жовтня вибито вікна в будівлі районної державної адміністрації.

Травмовано 34-річну жінку, яку з приватного домоволодіння госпіталізували до лікарні.

Білгород-Дністровська окружна прокуратура розпочала досудове розслідування за фактом воєнних злочинів (частина 1 статті 438 КК України).

Ворог також завдав удару по Подільському району, де пошкоджено об’єкт газотранспортної інфраструктури.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 327-му добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Фото: Олег Кіпер

