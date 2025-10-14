Під час нічної атаки Україну росіяни обстріляли 96 безпілотниками.

Нічна атака на Україну: що відомо

Нічна атака на Україну була з російських Міллєрово, Брянська, Орла, Курська, Приморсько-Ахтарська, а також Гвардійського, що в тимчасово окупованому Криму.

Звідти, починаючи з 19:00 13 жовтня, окупанти запустили 96 ударних безпілотників типу Shahed, Гербера і дронів інших типів.

Зараз дивляться

Близько 60 із них, зауважують у Повітряних силах ЗСУ, становили Шахеди.

Авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України станом на 08:30 14 жовтня збили/приглушили 69 БпЛА.

Приземлили їх на Півночі, Півдні, Сході та в Центрі країни.

Зафіксовано влучання 27 ударних БпЛА на семи локаціях, а також падіння збитих дронів чи їхніх уламків на одній локації.

Наразі ворожа атака триває, оскільки в повітряному просторі залишається кілька ворожих БпЛА.

Тож українські військові закликають дотримуватися правил безпеки.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 329-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Джерело : Повітряні сили ЗСУ

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.