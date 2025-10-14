РФ атакувала Україну 96 дронами, кілька БпЛА ще в повітрі
Під час нічної атаки Україну росіяни обстріляли 96 безпілотниками.
Нічна атака на Україну: що відомо
Нічна атака на Україну була з російських Міллєрово, Брянська, Орла, Курська, Приморсько-Ахтарська, а також Гвардійського, що в тимчасово окупованому Криму.
Звідти, починаючи з 19:00 13 жовтня, окупанти запустили 96 ударних безпілотників типу Shahed, Гербера і дронів інших типів.
Близько 60 із них, зауважують у Повітряних силах ЗСУ, становили Шахеди.
Авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України станом на 08:30 14 жовтня збили/приглушили 69 БпЛА.
Приземлили їх на Півночі, Півдні, Сході та в Центрі країни.
Зафіксовано влучання 27 ударних БпЛА на семи локаціях, а також падіння збитих дронів чи їхніх уламків на одній локації.
Наразі ворожа атака триває, оскільки в повітряному просторі залишається кілька ворожих БпЛА.
Тож українські військові закликають дотримуватися правил безпеки.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 329-ту добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.