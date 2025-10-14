У поліції Києва назвали інсценуванням з метою провокації поширене у низці Telegram-каналів відео, де троє невідомих кілька разів вдарили чоловіка у військовій формі та скинули його з крісла колісного.

Про це йдеться у повідомленні столичної поліції у соціальних мережах.

Інцидент з “побиттям” чоловіка у військовій формі

Напередодні у столичних Telegram-каналах поширили відео з вулиці Паньківська. На кадрах троє невідомих чоловіків вдарили чоловіка, одягненого у військову форму та скинули з крісла колісного на землю.

За фактом виявлення публікації на місце інциденту скерували наряди поліції та слідчо-оперативну групу Голосіївського району.

У поліції зауважили, що окрім публікації відео повідомлень до правоохоронців щодо інциденту не надходило.

Прибувши за вказаною адресою, поліцейські опитали свідків та переглянули відео з камер спостереження.

Правоохоронці попередньо встановили, що інцидент був інсценований ймовірно з метою провокації. Наразі поліція встановлює всіх учасників події.

Про результати перевірки у поліції Києва пообіцяли згодом поінформувати суспільство.

