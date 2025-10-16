У Херсонській області внаслідок атаки російського дрона пошкоджено пересувне відділення національного оператора зв’язку Укрпошта поблизу населеного пункту Широка Балка.

Атака на пересувне відділення Укрпошти на Херсонщині

Як повідомив генеральний директор компанії Укрпошта Ігор Смілянський, через атаку безпілотника поранений водій Олександр.

Він розповів, що завдяки злагодженим діям поліцейських, військової цивільної адміністрації та команди Укрпошти водія вдалося оперативно евакуювати до лікарні.

Зараз дивляться

За словами Смілянського, начальниця відділення не постраждала, а наразі вона вже повернулася до роботи.

– Незламні. Це велика честь – працювати з такою командою, – стверджує гендиректор компанії.

Російська армія вже не вперше атакує відділення операторів зв’язку. Зокрема, у Ніжині пошкоджено сортувальне депо та вантажне відділення Нової пошти внаслідок ударів РФ ввечері 15 жовтня.

Крім цього, у ніч проти 16 жовтня неподалік від Краматорська Донецької області через російську атаку пошкоджено авто Нової пошти, втрачено 132 посилки та причеп.

Фото: Ігор Смілянський

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.