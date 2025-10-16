Вранці, 16 жовтня, Росія завдала масованого комбінованого удару по Україні, зокрема двома балістичними ракетами по території одного з навчальних підрозділів Сухопутних військ ЗСУ, розташованому в тиловій та відносно спокійній частині нашої країни.

Росія вдарила по навчальному підрозділу Сухопутних військ ЗСУ

Як повідомив Генштаб ЗСУ, через вороже влучання по навчальному підрозділу Сухопутних військ ЗСУ, попри оповіщення, переміщення в укриття та інші вжиті заходи безпеки, повністю уникнути втрат не вдалося.

На місці працюють відповідні екстрені служби. Пораненим оперативно надається вся необхідна медична допомога.

Найближчим часом військовослужбовці підрозділу матимуть можливість зв’язатися зі своїми близькими.

Рішенням головнокомандувача Збройних сил України за цим фактом Військова служба правопорядку проводить службове розслідування.

До речі, 24 вересня росіяни також атакували один із навчальних підрозділів Сухопутних військ ЗСУ.

Фото: Повітряне командування Захід

