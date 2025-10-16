Вибух в Миколаєві прогримів у четвер, 16 жовтня, після попередження про запуск росіянами керованої авіаційної бомби (КАБ).

Про це повідомляють місцеві ЗМІ.

Вибух в Миколаєві 16 жовтня 2025 року: що відомо

ЗМІ повідомили про вибух у Миколаєві 16 жовтня близько 12 години дня. Об 11:30 в місті оголосили повітряну тривогу у зв’язку зі зльотом тактичної авіації.

За кілька хвилин до вибуху в Миколаєві Повітряні сили опублікували попередження про запуск керованої авіаційної бомби у напрямку міста.

Станом на 12:10 повітряну тривогу у Миколаєві скасували.

Пізніше Повітряні сили уточнили, що близько 12:00 16 жовтня було зафіксовано пуск із літака Су-34 з акваторії Чорного моря.

– Засіб повітряного нападу було спрямовано у бік міста Миколаїв. Місце падіння встановлено, попередньо без постраждалих. На місці працюють відповідні служби, які встановлюють тип авіаційного засобу ураження, – йдеться у повідомленні.

Українців вкотре закликали дотримуватися заходів безпеки під час сигналів повітряної тривоги.

Нагадаємо, у ніч проти 16 жовтня РФ атакувала Україну 320 дронами та 37 ракетами, зокрема балістичними.

Раніше потужні вибухи в Миколаєві пролунали у ніч на суботу, 20 вересня. Місто перебувало під масованою атакою ворожих дронів та ракет.

Джерело : Суспільне

