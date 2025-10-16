Вибухи в Миколаєві: до міста летів ворожий КАБ
Вибух в Миколаєві прогримів у четвер, 16 жовтня, після попередження про запуск росіянами керованої авіаційної бомби (КАБ).
Про це повідомляють місцеві ЗМІ.
Вибух в Миколаєві 16 жовтня 2025 року: що відомо
ЗМІ повідомили про вибух у Миколаєві 16 жовтня близько 12 години дня. Об 11:30 в місті оголосили повітряну тривогу у зв’язку зі зльотом тактичної авіації.
За кілька хвилин до вибуху в Миколаєві Повітряні сили опублікували попередження про запуск керованої авіаційної бомби у напрямку міста.
Станом на 12:10 повітряну тривогу у Миколаєві скасували.
Пізніше Повітряні сили уточнили, що близько 12:00 16 жовтня було зафіксовано пуск із літака Су-34 з акваторії Чорного моря.
– Засіб повітряного нападу було спрямовано у бік міста Миколаїв. Місце падіння встановлено, попередньо без постраждалих. На місці працюють відповідні служби, які встановлюють тип авіаційного засобу ураження, – йдеться у повідомленні.
Українців вкотре закликали дотримуватися заходів безпеки під час сигналів повітряної тривоги.
Нагадаємо, у ніч проти 16 жовтня РФ атакувала Україну 320 дронами та 37 ракетами, зокрема балістичними.
Раніше потужні вибухи в Миколаєві пролунали у ніч на суботу, 20 вересня. Місто перебувало під масованою атакою ворожих дронів та ракет.