Під час нічної атаки Україну росіяни обстріляли 70 безпілотниками різних типів.

Атака все ще триває, оскільки в повітряному просторі залишаються кілька ворожих БпЛА.

Нічна атака на Україну: що відомо

Нічна атака на Україну почалася ще орієнтовно о 20:00 16 жовтня.

Тоді Повітряні сили ЗСУ зафіксували пуски 70 ударних безпілотників типу Shahed, Гербера і дронів інших типів із районів Міллєрово, Курська, Приморсько-Ахтарська, а також із мису Чауда, що в тимчасово окупованому Криму.

Близько 50 із запущених росіянами БпЛА становили Шахеди.

Авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України станом на 09:00 збили чи приглушили 35 дронів на Півночі та Сході країни.

Зафіксовано влучання 31 ударного безпілотника на 10 локаціях, а також падіння збитих дронів чи їхніх уламків на двох локаціях.

Наразі оборонці неба продовжують збивати дрони, які ще залишаються в повітрі.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 332-гу добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

