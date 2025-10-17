Марта Бондаренко, редакторка стрічки
Вибухи у Чугуєві пролунали під час масованої атаки дронів: місто без світла
Пролунала низка потужних вибухів у Чугуєві – гатив ворог по критичній інфраструктурі.
Про це повідомила міська голова Чугуєва Галина Мінаєва.
Вибухи у Чугуєві сьогодні, 17 жовтня: що відомо
– Щойно ми з вами пережили чергову масовану атаку ворожих безпілотників – ворог завдав більш ніж 10 ударів. Знеструмлено майже всі мікрорайони, – написала Галина Мінаєва у Telegram.
Енергетики готові розпочати роботи з відновлення енергопостачання, але місця влучання спочатку мають обстежити сапери.
