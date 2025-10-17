Пролунала низка потужних вибухів у Чугуєві – гатив ворог по критичній інфраструктурі.

Про це повідомила міська голова Чугуєва Галина Мінаєва.

Вибухи у Чугуєві сьогодні, 17 жовтня: що відомо

– Щойно ми з вами пережили чергову масовану атаку ворожих безпілотників – ворог завдав більш ніж 10 ударів. Знеструмлено майже всі мікрорайони, – написала Галина Мінаєва у Telegram.

Зараз дивляться

Енергетики готові розпочати роботи з відновлення енергопостачання, але місця влучання спочатку мають обстежити сапери.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.