У ніч на суботу, 18 жовтня, пролунали вибухи у Запоріжжі. Унаслідок ворожої атаки виникла пожежа в адміністративній будівлі.

Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.

Вибухи в Запоріжжі 18 жовтня: що відомо

– Внаслідок обстрілу виникла пожежа в адміністративній будівлі. Екстрені служби вже ліквідовують наслідки, – написав він.

Пізніше Федоров уточнив, що опівночі ворог ударив Шахедом по одному з закладів освіти.

Сталося займання триповерхової будівлі. Екстрені служби вогонь уже приборкали.

Минулося без постраждалих.

Перед атакою Повітряні сили повідомляли про рух ворожих дронів у напрямку міста.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 333-тю добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

