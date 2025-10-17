Вибухи в Запоріжжі 18 жовтня: унаслідок удару РФ горіла будівля закладу освіти
У ніч на суботу, 18 жовтня, пролунали вибухи у Запоріжжі. Унаслідок ворожої атаки виникла пожежа в адміністративній будівлі.
Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.
Вибухи в Запоріжжі 18 жовтня: що відомо
– Внаслідок обстрілу виникла пожежа в адміністративній будівлі. Екстрені служби вже ліквідовують наслідки, – написав він.
Пізніше Федоров уточнив, що опівночі ворог ударив Шахедом по одному з закладів освіти.
Сталося займання триповерхової будівлі. Екстрені служби вогонь уже приборкали.
Минулося без постраждалих.
Перед атакою Повітряні сили повідомляли про рух ворожих дронів у напрямку міста.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 333-тю добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.