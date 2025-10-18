Пролунав потужний вибух у Сумах – російський дрон прицільно атакував автозаправку у Зарічному районі.

Про це повідомив керівник Сумської ОВА Олег Григоров.

Вибух у Сумах сьогодні, 18 жовтня: що відомо

Так, близько 12:20 ворог завдав удару безпілотником по одній із заправних станцій у Зарічному районі.

Внаслідок атаки постраждала 51-річна жінку – її оглядають медики. Згодом до лікарів звернулася ще 53-річна жінка. Медики надали їй необхідну допомогу, лікуватиметься постраждала вдома. Стан обох жінок стабільний, загрози життю немає.

За словами Артема Кобзаря, в.о. міського голови Сум, також зафіксовано приліт по Стецьківському старостату громади. Унаслідок ворожих ударів КАБами пошкоджено близько 10 домогосподарств, 30–40 вікон та три дахи. На місцях подій працюють усі відповідні служби, які ліквідовують наслідки надзвичайної ситуації.

Нагадаємо, що 6 жовтня пролунав вибух у Сумах – російський дрон Італмас поцілив у дах пологового будинку у Ковпаківському районі. На щастя, минулося без постраждалих. Рятувальники ДСНС оперативно ліквідували пожежу на даху.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 333-тю добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Фото: Сумська ОВА

