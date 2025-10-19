Вночі 19 жовтня російські дрони атакували Шахтарськ на Дніпропетровщині.

Про це повідомив керівник Дніпропетровської ОВА Владислав Гайваненко.

Атака на Шахтарськ вночі 19 жовтня: які наслідки

За його словами, через атаку безпілотників у Шахтарській громаді Синельниківського району постраждали 10 людей. Одна жінка перебуває у важкому стані.

Виникли пожежі у восьми квартирах, загальною площею понад 350 кв. м. Вогонь знищив легкові автівки.

Близько 50 осіб рятувальники вивели на безпечну відстань.

Атаки на Дніпропетровщину

Також через ворожі удари загорілася приватна оселя й у Межівській громаді. У Миколаївській – пошкоджена інфраструктура.

Нікопольщину окупанти знову обстрілювали з артилерії та застосували дрони. Від обстрілів потерпали райцентр і Покровська громада. В останній загорівся дах приватного будинку.

Надвечір російський дрон атакував Покровську громаду: побило житловий будинок, дві автівки та лінію електропередач.

Вночі сили протиповітряної оборони знищили в області чотири ворожі дрони.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 334-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Фото: Дніпропетровська ОВА

