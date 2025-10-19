Вночі 19 жовтня російські дрони атакували Шахтарськ на Дніпропетровщині.

Про це повідомив керівник Дніпропетровської ОВА Владислав Гайваненко.

Атака на Шахтарськ вночі 19 жовтня: які наслідки

За його словами, через атаку безпілотників у Шахтарській громаді Синельниківського району постраждали 10 людей. Одна жінка перебуває у важкому стані.

Виникли пожежі у восьми квартирах, загальною площею понад 350 кв. м. Вогонь знищив легкові автівки.
Близько 50 осіб рятувальники вивели на безпечну відстань.
Дніпропетровська ОВА
Атаки на Дніпропетровщину

Також через ворожі удари загорілася приватна оселя й у Межівській громаді. У Миколаївській – пошкоджена інфраструктура.

Нікопольщину окупанти знову обстрілювали з артилерії та застосували дрони. Від обстрілів потерпали райцентр і Покровська громада. В останній загорівся дах приватного будинку.

Надвечір російський дрон атакував Покровську громаду: побило житловий будинок, дві автівки та лінію електропередач.

Вночі сили протиповітряної оборони знищили в області чотири ворожі дрони.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 334-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Фото: Дніпропетровська ОВА

