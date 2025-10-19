РФ вночі атакувала дронами Шахтарськ: постраждало 10 людей
Вночі 19 жовтня російські дрони атакували Шахтарськ на Дніпропетровщині.
Про це повідомив керівник Дніпропетровської ОВА Владислав Гайваненко.
Атака на Шахтарськ вночі 19 жовтня: які наслідки
За його словами, через атаку безпілотників у Шахтарській громаді Синельниківського району постраждали 10 людей. Одна жінка перебуває у важкому стані.
Атаки на Дніпропетровщину
Також через ворожі удари загорілася приватна оселя й у Межівській громаді. У Миколаївській – пошкоджена інфраструктура.
Нікопольщину окупанти знову обстрілювали з артилерії та застосували дрони. Від обстрілів потерпали райцентр і Покровська громада. В останній загорівся дах приватного будинку.
Надвечір російський дрон атакував Покровську громаду: побило житловий будинок, дві автівки та лінію електропередач.
Вночі сили протиповітряної оборони знищили в області чотири ворожі дрони.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 334-ту добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.
Фото: Дніпропетровська ОВА