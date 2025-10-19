Серія вибухів у Південному Одеського району пролунала опівночі 20 жовтня.

Вибухи в Південному сьогодні вночі: що відомо

Про низку вибухів у Південному сьогодні вночі повідомили в мережі.

Перед цим у Повітряних силах ЗСУ фіксували групу ворожих безпілотників з акваторії Чорного моря в напрямку Одещини.

Після того, як до дронової загрози додалася небезпека застосування ворогом балістичного озброєння з Криму, оборонці неба попереджали про швидкісну ціль у регіоні.

Керівник обласної військової адміністрації Олег Кіпер уже підтвердив, що ворог атакує область безпілотниками, та закликав людей бути пильними.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 334-гу добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Джерело: Повітряні сили ЗСУ, Олег Кіпер

