Вибухи в Південному на Одещині: у регіоні загроза ударів дронами та балістикою
Серія вибухів у Південному Одеського району пролунала опівночі 20 жовтня.
Вибухи в Південному сьогодні вночі: що відомо
Про низку вибухів у Південному сьогодні вночі повідомили в мережі.
Перед цим у Повітряних силах ЗСУ фіксували групу ворожих безпілотників з акваторії Чорного моря в напрямку Одещини.
Після того, як до дронової загрози додалася небезпека застосування ворогом балістичного озброєння з Криму, оборонці неба попереджали про швидкісну ціль у регіоні.
Керівник обласної військової адміністрації Олег Кіпер уже підтвердив, що ворог атакує область безпілотниками, та закликав людей бути пильними.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 334-гу добу.
Джерело: Повітряні сили ЗСУ, Олег Кіпер