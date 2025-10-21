У ніч проти 21 жовтня російська армія завдала серії авіаційних ударів керованими авіабомбами (КАБ) по Харкову.

Атака на Харків 21 жовтня

За словами міського голови Ігоря Терехова, загалом зафіксовано шість влучань, одне з яких припало на територію цивільного підприємства.

– Знайдено ще одне місце влучання КАБу по місту, у цьому випадку постраждало цивільне підприємство, – повідомив Терехов.

За інформацією Харківської обласної прокуратури, внаслідок нічної атаки постраждали 11 людей, з вісім жінок і троє чоловіків, які отримали гостру стресову реакцію.

Прокурори зафіксували наслідки ударів та повідомили про пошкодження житлових будинків, господарських споруд і майна приватних підприємств.

Один із вибухів стався у приватному секторі Індустріального району, інший -на території цивільного підприємства, ще один у Немишлянському районі, де пошкоджено майно суб’єктів господарювання.

За попередніми даними слідства, по Харкову було застосовано щонайменше чотири авіаційні боєприпаси, тип яких наразі встановлюють експерти.

Під процесуальним керівництвом Немишлянської окружної прокуратури міста Харкова розпочато досудове розслідування за фактами вчинення воєнних злочинів (ч.1 ст. 438 ККУ).

Прокурори та слідчі поліції продовжують документувати наслідки злочинів російських військових, збираючи докази для подальшого притягнення винних до відповідальності.

Нагадаємо, потужні вибухи у Харкові прогриміли вночі у вівторок, 21 жовтня, коли російські війська атакували місто керованими авіаційними бомбами.

Фото: Прокуратура Харкова

