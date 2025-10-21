Вибухи у Смілі: через безпекову ситуацію змінили рух приміських рейсів
Після серії вибухів у Смілі Черкаської області 21 жовтня змінено рух приміських рейсів.
Вибухи у Смілі сьогодні вночі: що відомо
Вибухи у Смілі сьогодні почали гриміти орієнтовно о пів на другу ночі.
Місцеві нарахували близько 20 вибухів.
За даними моніторингових каналів, у той час до міста на низькій висоті один за одним заходили безпілотники.
В обласній військовій адміністрації ситуацію поки не коментували.
Міський голова Сміли Сергій Ананко о другій ночі лише наголосив, що категорично заборонено публікувати фото, відео або будь-яку інформацію про місця прильотів чи роботу протиповітряної оборони.
– Збережімо тишу – це питання нашої безпеки, – зазначив Сергій Ананко.
Уже зранку в Укрзалізниці повідомили, що через безпекову ситуацію довелося застосувати зміни в русі приміських рейсів.
Так, сьогодні, 21 жовтня, тимчасово не курсуватимуть:
- №6022 ім. Т.Г. Шевченка – Черкаси;
- №6091 Черкаси – ім. Т.Г. Шевченка.
Водночас поїзд №6024 ім. Т.Г. Шевченка – Черкаси курсує за графіком.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 336-ту добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.
Джерело: Сергій Ананко, Укрзалізниця: приміські поїзди