Після серії вибухів у Смілі Черкаської області 21 жовтня змінено рух приміських рейсів.

Вибухи у Смілі сьогодні вночі: що відомо

Вибухи у Смілі сьогодні почали гриміти орієнтовно о пів на другу ночі.

Місцеві нарахували близько 20 вибухів.

Зараз дивляться

За даними моніторингових каналів, у той час до міста на низькій висоті один за одним заходили безпілотники.

В обласній військовій адміністрації ситуацію поки не коментували.

Міський голова Сміли Сергій Ананко о другій ночі лише наголосив, що категорично заборонено публікувати фото, відео або будь-яку інформацію про місця прильотів чи роботу протиповітряної оборони.

– Збережімо тишу – це питання нашої безпеки, – зазначив Сергій Ананко.

Уже зранку в Укрзалізниці повідомили, що через безпекову ситуацію довелося застосувати зміни в русі приміських рейсів.

Так, сьогодні, 21 жовтня, тимчасово не курсуватимуть:

№6022 ім. Т.Г. Шевченка – Черкаси;

№6091 Черкаси – ім. Т.Г. Шевченка.

Водночас поїзд №6024 ім. Т.Г. Шевченка – Черкаси курсує за графіком.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 336-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Джерело: Сергій Ананко, Укрзалізниця: приміські поїзди

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.