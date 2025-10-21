Критична та житлова інфраструктура постраждала під час серії вибухів у Смілі Черкаської області 21 жовтня.

Оновлено об 11:11.

Вибухи у Смілі сьогодні вночі: що відомо

Вибухи у Смілі сьогодні почали гриміти орієнтовно о пів на другу ночі.

Місцеві нарахували близько 20 вибухів.

За даними моніторингових каналів, у той час до міста на низькій висоті один за одним заходили безпілотники.

О другій ночі міський голова Сміли Сергій Ананко наголосив, що категорично заборонено публікувати фото, відео або будь-яку інформацію про місця прильотів чи роботу протиповітряної оборони.

Уже зранку в Укрзалізниці повідомили, що через безпекову ситуацію довелося застосувати зміни в русі приміських рейсів.

Так, сьогодні, 21 жовтня, тимчасово не курсуватимуть:

№6022 ім. Т. Г. Шевченка – Черкаси;

№6091 Черкаси – ім. Т. Г. Шевченка.

Водночас поїзд №6024 ім. Т. Г. Шевченка – Черкаси курсує за графіком.

Більше подробиць невдовзі надійшло від керівника Черкаської обласної військової адміністрації Ігоря Табурця.

Очільник ОВА уточнив, що вночі під ворожим прицілом була критична інфраструктура регіону.

Силам ППО вдалося відбити частину атак, знешкодивши три безпілотники.

– На щастя, постраждалих немає. Це найголовніше, – зауважив Ігор Табурець.

Однак унаслідок влучання було пошкоджено об’єкт критичної інфраструктури.

Пожежі, що спалахнули на об’єкті, рятувальники приборкали.

Подробиць, наголосив начальник ОВА, зі зрозумілих причин не буде.

Натомість відомо, що у Смілянській територіальній громаді уламками дрона пошкоджено вуличний трансформатор. Через це понад півтори сотні абонентів залишилися без світла.

Є наслідки і для житлової інфраструктури.

За попередніми даними, пошкоджено дев’ять багатоквартирних і 10 приватних будинків. Зокрема, побито 54 вікна та дев’ять покрівель.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 336-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Джерело: Сергій Ананко, Укрзалізниця: приміські поїзди

