РФ атакувала Дніпропетровщину: пошкоджені будинки та інфраструктура
Дніпропетровська область опинилася під масованою атакою ворога, який застосував ракети та ударні безпілотники.
Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Владислав Гайваненко у Telegram-каналі.
Атака на Дніпропетровщину 22 жовтня: наслідки
За інформацією Повітряного командування військ, було збито 42 безпілотники.
Внаслідок атаки у Слов’янській громаді Синельниківського району та Кам’янському пошкоджена інфраструктура.
У Піщанській громаді Самарівського району понівечені приватний будинок, гараж та два 2 авто. У Павлограді пошкоджено п’ятиповерхівку, 11 легковиків і газогін.
Під ударом ворожої артилерії та FPV-дронів перебувала Нікопольщина, зокрема місто Нікополь та Покровська громада.
За словами Гайваненка, в області обійшлося без загиблих та постраждалих внаслідок цієї атаки.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 337-ту добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.