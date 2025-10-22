Дніпропетровська область опинилася під масованою атакою ворога, який застосував ракети та ударні безпілотники.

Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Владислав Гайваненко у Telegram-каналі.

Атака на Дніпропетровщину 22 жовтня: наслідки

За інформацією Повітряного командування військ, було збито 42 безпілотники.

Внаслідок атаки у Слов’янській громаді Синельниківського району та Кам’янському пошкоджена інфраструктура.

У Піщанській громаді Самарівського району понівечені приватний будинок, гараж та два 2 авто. У Павлограді пошкоджено п’ятиповерхівку, 11 легковиків і газогін.

Під ударом ворожої артилерії та FPV-дронів перебувала Нікопольщина, зокрема місто Нікополь та Покровська громада.

За словами Гайваненка, в області обійшлося без загиблих та постраждалих внаслідок цієї атаки.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 337-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

