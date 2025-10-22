Укрзалізниця попередила про затримки та зміни маршрутів поїздів: деталі
Укрзалізниця попередила про затримки та зміну маршруту деяких поїздів через знеструмлення та пошкодження інфраструктури внаслідок нічних атак росіян.
Про це йдеться у повідомленні Укрзалізниці у її Telegram-каналі.
Затримки та зміна маршрутів поїздів 22 жовтня
– Є пошкодження інфраструктури та знеструмлені ділянки. Деякі поїзди курсують із затримками та зміненими маршрутами, – йдеться у повідомленні.
Зокрема, поїзд №43/44 Івано-Франківськ – Черкаси, що вже у дорозі, тимчасово змінює рух у межах Київської області. Орієнтовна затримка становитиме до двох годин.
Також поїзд №793/794 Черкаси — Київ пройде зміненим маршрутом. Орієнтовна затримка в русі становитиме близько однієї години.
Про можливі затримки та зміни у русі приміських поїздів в Укрзалізниці повідомлять додатково.
Пасажирів закликали стежити за офіційними оновленнями від Укрзалізниці.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 337-ту добу.
