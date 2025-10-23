В ніч на 23 жовтня армія РФ атакувала Київ ударними безпілотниками. Внаслідок атаки на столицю відомо про сімох постраждалих.

Також пошкоджені будівлі, палали автівки, уламки впали біля синагоги.

Атака на Київ 23 жовтня: наслідки

Міський голова Києва Віталій Кличко повідомив, що серед семи постраждалих після атаки РФ цієї ночі п’ятьох ушпиталили медики. Ще двоє перебувають на амбулаторному лікуванні.

У Подільському районі Києва сталося загоряння в трьох житлових будинках. Також вибуховою хвилею пошкоджені вікна в кількох будинках, в школі та дитячому садочку. У дворах кількох житлових будинків палали автівки. Біля синагоги впали уламки.

За даними Кличка, в Оболонському районі вибуховою хвилею внаслідок збиття дрона пошкоджені вікна в одному із житлових будинків.

У КМВА повідомили про пошкодження на десяти локаціях у Подільському, Оболонському та Деснянському районах.

За даними адміністрації, в Оболонському районі дрон влетів у 15-й поверх житлового будинку, у Деснянському – таке ж пряме влучання у 21-й поверх.

У ДСНС поінформували про ліквідацію всіх осередків пожеж внаслідок атаки на Київ 23 жовтня.

У Подільському районі вогнеборці загасили пожежу у квартирі на першому поверсі житлової п’ятиповерхівки та розташованих у дворі авто. Мешканців евакуювали.

Крім того, в одній з багатоповерхівок частково зруйнувалися покрівля та дві квартири на восьмому поверсі. Пошкоджені фасад і скління вікон на території одного з дитячих садочків.

Також ліквідована пожежа у складських будівлях за кількома адресами та загоряння двох автомобілів у дворі п’ятиповерхівки.

Внаслідок падіння уламків пошкоджений один із бізнес-центрів у Подільському районі.

