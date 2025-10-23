На Харківщині внаслідок повторного ворожого удару вночі 23 жовтня загинув рятувальник, ще п’ятеро його колег були поранені.

Про це повідомила Державна служба України з надзвичайних ситуацій у своєму Telegram-каналі.

Удар РФ по Харківщині: загинув рятувальник

Загін рятувальників гасив пожежу, спричинену ударом ворожого дрону у селі Зелений Гай Великобурлуцької громади Куп’янського району. Росіяни повторно обстріляли місце, де працювали рятувальники.

Зараз дивляться

Ворожий удар забрав життя рятувальника – командира відділення 43 Державної пожежно-рятувальної частини 4 Державного пожежно-рятувального загону ГУ ДСНС України у Харківській області Юрія Чистікова, 1975 року народження.

– Його відвага, безстрашність і самопожертва назавжди залишаться у пам’яті побратимів. Юрій Чистіков був прикладом служіння обов’язку — людиною, для якої порятунок інших був важливішим за власне життя, – додали у ДСНС.

У загиблого залишилася донька.

Ще п’ятеро рятувальників внаслідок повторної атаки окупаційної армії дістали поранення.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 338-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.