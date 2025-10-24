Росія завдала удару по Херсону з реактивних систем залпового вогню, підтягнувши установки на граничну дальність.

Обстріл Херсону 24 жовтня 2025 року: що відомо

В ефірі телемарафону Єдині новини заявив речник Сил оборони Півдня України Дмитро Волошин, РФ атакувала Херсон з реактивних систем залпового вогню.

За його словами, це сталося внаслідок підтягування росіянами РСЗВ на граничну дальність.

– Я закликаю мешканців тимчасово окупованих територій, щоб вони повідомляли про подібні переміщення ворожої техніки. Адже вони мають побачити, куди це озброєння завдає ударів – по мирних мешканцях, – зазначив він.

Нагадаємо, що сьогодні, 24 жовтня, вночі та вранці у Херсоні пролунали вибухи, внаслідок обстрілу РФ постраждали 12 людей. Під атакою безпілотників опинилися Дніпровський, Корабельний райони міста. Дрон типу Шахед потрапив у багатоповерховий житловий будинок у Дніпровському районі Херсона.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 339-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

