РФ підтягнула РСЗВ на граничну дальність від Херсону та завдає удари – Волошин
Росія завдала удару по Херсону з реактивних систем залпового вогню, підтягнувши установки на граничну дальність.
Обстріл Херсону 24 жовтня 2025 року: що відомо
В ефірі телемарафону Єдині новини заявив речник Сил оборони Півдня України Дмитро Волошин, РФ атакувала Херсон з реактивних систем залпового вогню.
За його словами, це сталося внаслідок підтягування росіянами РСЗВ на граничну дальність.
– Я закликаю мешканців тимчасово окупованих територій, щоб вони повідомляли про подібні переміщення ворожої техніки. Адже вони мають побачити, куди це озброєння завдає ударів – по мирних мешканцях, – зазначив він.
Нагадаємо, що сьогодні, 24 жовтня, вночі та вранці у Херсоні пролунали вибухи, внаслідок обстрілу РФ постраждали 12 людей. Під атакою безпілотників опинилися Дніпровський, Корабельний райони міста. Дрон типу Шахед потрапив у багатоповерховий житловий будинок у Дніпровському районі Херсона.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 339-ту добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.
Фото: Міноборони Росії