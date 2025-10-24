На під’їзді до Краматорська РФ намагалася атакувати пасажирський поїзд, на щастя, влучити у ціль не вдалося.

Росія спробувала атакувати поїзд Львів — Краматорськ

24 жовтня на під’їзді до станції Краматорськ РФ здійснила спробу вдарити безпілотником по пасажирському поїзду №104/103 Львів — Краматорськ. Влучити у ціль не вдалося, однак вибуховою хвилею пошкоджено вікна у трьох вагонах, повідомили у Міністерстві розвитку громад та територій України.

Постраждалих серед пасажирів та працівників залізниці немає.

Зараз дивляться

– Попри інцидент, посадка пасажирів у зворотному напрямку відбулася за розкладом, і поїзд №103/104 Краматорськ — Львів уже безпечно вирушив у рейс, – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що пошкоджені вагони буде замінено, а рух поїздів продовжується у штатному режимі.

У Міністерстві наголошують, що ворог вкотре прицільно атакує залізничну інфраструктуру.

– Це не лише спроба порушити внутрішнє залізничне сполучення, а й цілеспрямований терористичний акт проти цивільного населення, – додає відомство.

До речі, васлідок удару російського безпілотника Ланцет по Краматорську загинули журналістка телеканалу Freedom Олена Губанова та оператор Євген Кармазін.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.