Національна енергетична компанія Укренерго повідомила, що в суботу, 25 жовтня, в окремих регіонах України запровадять обмеження споживання електроенергії.

Відключення світла 25 жовтня: що відомо

– Завтра, 25 жовтня, в окремих регіонах України будуть застосовуватись заходи обмеження споживання, – йдеться у повідомленні НЕК у пʼятницю ввечері.

Зазначається, що графіки погодинних відключень діятимуть з 7:00 до 23:00 – обсягом від 1 до 2 черг.

Графіки обмеження потужності для промислових споживачів – з 08:00 до 23:00.

Зараз дивляться

У компанії зазначили, що обмеження споживання запроваджуються через масовані ракетно-дронові атаки Російської Федерації по енергетичній інфраструктурі України.

Нагадаємо, графіки погодинних відключень для населення почали діяти після ворожої атаки 22 жовтня – РФ провела комбінований удар по об’єктах критичної інфраструктури України.

Ворог застосував ударні БпЛА, ракети повітряного і наземного базування.

Загалом радіотехнічні війська Повітряних Сил виявили 433 засоби повітряного нападу – 28 ракет (15 із них – балістика) та 405 БпЛА різних типів.

Основними напрямком удару була Київська область. Постраждали і Дніпропетровська, Запорізька, Черкаська, Чернігівська і Одеська, повідомили Повітряні сили.

Після ударів РФ 10 жовтня Укренерго обмежувало лише промислових споживачів.

В Укренерго закликають громадян економно споживати електроенергію, особливо у години пікового навантаження, щоб зменшити ризик аварійних відключень.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.