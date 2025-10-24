12 людей постраждали під час нічних та ранкових вибухів у Херсоні сьогодні, 24 жовтня.

Про це повідомила Херсонська міська військова адміністрація.

Оновлено о 08:45.

Зараз дивляться

Вибухи в Херсоні сьогодні, 24 жовтня: що відомо

За даними МВА, під час нічних вибухів у Херсоні ударний безпілотник типу Шахед влучив у багатоповерховий житловий будинок у Дніпровському районі міста.

Після цього сталася пожежа.

Вибухові травми та термічні опіки дістали 80-річна жінка та 52-річний чоловік.

Їх госпіталізували до лікарні.

Ще одна людина постраждала під час ранкових вибухів у Херсоні, що прогриміли близько 06:00.

Тоді окупанти також атакували безпілотником Дніпровський район міста.

59-річний чоловік дістав вибухову травму та осколкове поранення.

Медики надають постраждалим всю необхідну допомогу.

Близько 07:20 окупанти масовано обстріляли Корабельний район Херсону.

Кількість постраждалих там уже зросла до дев’яти.

У чоловіків віком 41 та 65 років та трьох жінок віком 60, 64, 78 років – мінно-вибухові травми.

У 16-річного хлопця – мінно-вибухова травма, струс головного мозку, осколкові поранення тулуба та обличчя.

У 66-річного чоловіка та 61-річної жінки, про поранення яких стало відомо пізніше, – вибухові травми, контузії та закриті черепно-мозкові травми. У чоловіка, крім того, діагностували ще й осколкові поранення.

Звернулася до лікарні й ще одна 61-річна місцева жителька, яка постраждала від обстрілу Корабельного району.

У жінки — мінно-вибухова травма та пошкодження ока.

Наразі відомо, що через ранковий обстріл Корабельного району пошкоджено контактну мережу.

Через це тимчасово не працює 9-й тролейбусний маршрут.

Аварійно-відновлювальні роботи тривають.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 339-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.