Вибухи в Херсоні: РФ обстріляла два райони, уже 12 постраждалих
12 людей постраждали під час нічних та ранкових вибухів у Херсоні сьогодні, 24 жовтня.
Про це повідомила Херсонська міська військова адміністрація.
Оновлено о 08:45.
Вибухи в Херсоні сьогодні, 24 жовтня: що відомо
За даними МВА, під час нічних вибухів у Херсоні ударний безпілотник типу Шахед влучив у багатоповерховий житловий будинок у Дніпровському районі міста.
Після цього сталася пожежа.
Вибухові травми та термічні опіки дістали 80-річна жінка та 52-річний чоловік.
Їх госпіталізували до лікарні.
Ще одна людина постраждала під час ранкових вибухів у Херсоні, що прогриміли близько 06:00.
Тоді окупанти також атакували безпілотником Дніпровський район міста.
59-річний чоловік дістав вибухову травму та осколкове поранення.
Медики надають постраждалим всю необхідну допомогу.
Близько 07:20 окупанти масовано обстріляли Корабельний район Херсону.
Кількість постраждалих там уже зросла до дев’яти.
У чоловіків віком 41 та 65 років та трьох жінок віком 60, 64, 78 років – мінно-вибухові травми.
У 16-річного хлопця – мінно-вибухова травма, струс головного мозку, осколкові поранення тулуба та обличчя.
У 66-річного чоловіка та 61-річної жінки, про поранення яких стало відомо пізніше, – вибухові травми, контузії та закриті черепно-мозкові травми. У чоловіка, крім того, діагностували ще й осколкові поранення.
Звернулася до лікарні й ще одна 61-річна місцева жителька, яка постраждала від обстрілу Корабельного району.
У жінки — мінно-вибухова травма та пошкодження ока.
Наразі відомо, що через ранковий обстріл Корабельного району пошкоджено контактну мережу.
Через це тимчасово не працює 9-й тролейбусний маршрут.
Аварійно-відновлювальні роботи тривають.
