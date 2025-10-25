На Донеччині бійці 12-ї бригади Азову зафіксували, як російський FPV-дрон влаштував “сафарі” на цивільних фермерів.

Відповідне відео опублікували в Telegram-каналі бригади Азову.

“Сафарі” на фермерів на Донеччині

Так, на перехоплених кадрах з ворожого FPV-дрона видно, як російський оператор спрямовує безпілотник на фермерів і вони розбігаються. Хтось ховається серед дерев. Одного чоловіка дрон довго ганяв довкола комбайну.

Наприкінці відео FPV-дрон атакував сільськогосподарську техніку.

Чи постраждав хтось із фермерів, не повідомляється.

– Це черговий воєнний злочин, який додається до списку десятків тисяч інших порушень окупантами правил і звичаїв ведення війни, – зауважили у 12-й бригаді Азову.

Раніше Головне управління розвідки Міноборони перехопило розмову росіян, де командир 30 окремої мотострілецької бригади наказує своїм військовим страчувати цивільних на околицях Покровська, що на Донеччині.

Також розвідники з Головного управління розвідки перехопили розмову найманців із Колумбії, які воюють на боці російської армії у складі 30-ї окремої мотострілецької бригади. Один із польових командирів іспанською мовою дає наказ вбивати цивільних. Він окремо наголошує стріляти у жінок та дітей.

