На Донеччині росіяни дронами влаштували “сафарі” на фермерів
На Донеччині бійці 12-ї бригади Азову зафіксували, як російський FPV-дрон влаштував “сафарі” на цивільних фермерів.
Відповідне відео опублікували в Telegram-каналі бригади Азову.
“Сафарі” на фермерів на Донеччині
Так, на перехоплених кадрах з ворожого FPV-дрона видно, як російський оператор спрямовує безпілотник на фермерів і вони розбігаються. Хтось ховається серед дерев. Одного чоловіка дрон довго ганяв довкола комбайну.
Наприкінці відео FPV-дрон атакував сільськогосподарську техніку.
Чи постраждав хтось із фермерів, не повідомляється.
– Це черговий воєнний злочин, який додається до списку десятків тисяч інших порушень окупантами правил і звичаїв ведення війни, – зауважили у 12-й бригаді Азову.
Раніше Головне управління розвідки Міноборони перехопило розмову росіян, де командир 30 окремої мотострілецької бригади наказує своїм військовим страчувати цивільних на околицях Покровська, що на Донеччині.
Також розвідники з Головного управління розвідки перехопили розмову найманців із Колумбії, які воюють на боці російської армії у складі 30-ї окремої мотострілецької бригади. Один із польових командирів іспанською мовою дає наказ вбивати цивільних. Він окремо наголошує стріляти у жінок та дітей.